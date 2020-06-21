تحويلات مرورية لتنفيذ كوبري سيارات أعلى طريق جسر السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ كوبري سيارات أعلى طريق جسر السويس .. حيث سيتم غلق محور جسر السويس بالوصلة من تقاطعه مع شارع كوبري القبة وحتى ميدان بن سندر ، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق (22/6/2020) طوال مده تنفيذ الأعمال، والتي تتطلب إجراء التحويلات المرورية على النحو التالي :-

أولا: محور جسر السويس :

القادم من مناطق الألف مسكن تجاه ميدان روكسى يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من ميدان الطاهرة تجاه مناطق روكسى ومصر الجديدة .

القادم من مناطق الألف مسكن تجاه امتداد جسر السويس (قاطني منطقة الغلق) يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من أسفل كوبري الطاهرة فيميناً شارع بن سندر فيساراً من ميدان بن سندر تجاه شارع طومان باى فالشوارع الجانبية تجاه امتداد محور جسر السويس .

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القادم من مناطق الألف مسكن تجاه العباسية يسلك يميناً شارع القبة والدوران والعودة من أسفل كوبرى الطاهرة فيميناً شارع بن سندر واستكمالا بشارع المقريزى وصولاً لشارع الخليفة المأمون فمناطق العباسية .

ثانياً: شارع القبة :

القادم من كوبرى الطاهرة تجاه العباسية يسلك يميناً شارع بن سندر واستكمالا بشارع المقريزى وصولاً لشارع الخليفة المأمون فمناطق العباسية .

القادم من كوبرى الطاهرة تجاه مناطق الألف مسكن يسلك شارع القبة فيميناً شارع السيل فيساراً شارع الخليفة المأمون فميدان روكسى واستكمالا شارع الحجاز فالدوران والعودة ما بعد كوبرى المحكمة فيميناً شارع أبو بكر الصديق فمناطق جسر السويس .