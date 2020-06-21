4 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أصيب 4 أشخاص في حادث مروري بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأحد. تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمركز أطفيح ووجود مصابين. Advertisements المعاينة الأولية أفادت بأنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرافها عن مسارها وانقلابها بمنطقة زراعية، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بكسور وسحجات بالجسم أحدهم حالته خطرة نقلوا إلى مجمع طبي للعلاج. ووجه مدير المرور بانتقال ونش إغاثة لرفع حطام الحادث، وسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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