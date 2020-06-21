شرطة التموين تضبط 1200 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 1,667 طن سلع غذائية "كلاوي– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها. كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" ) بقصد رفع أسعارها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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