إعدام 1.6 طن سلع غذائية فاسدة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمركز أبو النمرس. وبلغ إجمالي المضبوطات 1,667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق" غير صالحة للتستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية. وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتحفظت القوات على المضبوطات تمهيدا لإعدامها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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