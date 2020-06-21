في تحسن مستمر.. أمل فوزي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوزير الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت أمل فوزي، رئيس تحرير مجلة "نصف الدنيا"، زوجة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك": "بفضل من الله ودعواتكم أسامة وأنا وسلمى في تحسن مستمر، وحالتنا تعد من الحالات البسيطة.. ألف شكر على السؤال من كل أحبائي، وعذرًا على عدم قدرتي على الرد على البعض؛ لأن التليفون لا يتوقف عن الرنين من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل".

جاء ذلك خلال إعلان أمل فوزي، زوجة وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، اليوم الأحد، تطورات الحالة الصحية لزوجها.

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وتابعت فوزي: "مرة أخرى، غمرتوني بمشاعر الحب الصادق، ألف شكر وحفظكم الله من كل سوء".

وكان أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام قد أعلن وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام؛ لمخالطته أحد مصابي "كورونا".

وقال هيكل، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. نظرًا لمخالطة أحد مصابي كورونا، تم وضعي فى العزل المنزلي لعدة أيام".