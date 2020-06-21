رفع سن المعاش وتعويض المصابين.. أبرز تعديلات "المهن الطبية" بعد إحالته إلى البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة في الأسبوع الأول من يولو المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن مشروع القانون الذي أكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.

وجاء أبرز المعلومات على النحو التالي:

- نص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه.

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- رفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون؛ لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة؛ للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم.

- نص القانون على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

- يهدف الصندوق إلى تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية

وحدد القانون المستفيدين من من صندوق المخاطر، وهم الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي؛ بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام البرلمان، إن القانون سيؤدي إلى تحسين الوضع المالي للأطباء في الموازنة العامة الجديدة للدولة.