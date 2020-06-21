لتقديم الدعم النفسي.. مستشفى سوهاج التعليمي يستقبل مرضى كورونا بالورود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إنه تم إطلاق مبادرة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالورود فور دخولهم المستشفى، ما كان لها أثر إيجابي في نفوس الحالات ورفع من روحهم المعنوية خاصة وأن بينهم معمرة تبلغ من العمر 90 سنة.

وأضاف "شيخون" في بيان لهيئة المستشفيات التعليمية اليوم الأحد، أن الدعم النفسى جزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمصابي كورونا وهو ما نحرص عليه دوما.

وأوضح البيان أن مستشفى سوهاج التعليمي أجرى حتى الآن حالتي ولادة بنجاح وتتمتع الأمهات والمواليد بصحة جيدة، كذلك تم إعادة البصر لأحد المصابين في واحدة من العمليات الدقيقة وهي عملية إصلاح انفصال شبكي وإزالة جسم زجاجي، كما خرج من المستشفى حتى الآن 50 متعافياً بعد تحول نتائجهم إلى سلبية لاستكمال العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول المتبع.