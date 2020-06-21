"قومي حقوق الإنسان" يشيد بتعديلات النواب لقانون الأمراض المعدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أشاد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتعديل مجلس النواب لقانون الأمراض المعدية ليتوافق مع التحديات الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).
وقال فايق، في بيان، اليوم الأحد، إن ذلك التعديل حرص على تحقيق التوازن بين منع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفي والتقاليد الدينية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأثنى على استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت أو طقوس الدفن.
وتمنى أن تكلل تلك التعديلات بالارتقاء في السلوكيات المجتمعية تجاه المرضى والمتوفين.
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