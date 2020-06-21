مصر | بلاغ يتهم وزير العدل في عهد الإخوان بالتواصل مع قنوات داعمة للإرهاب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم وزير العدل في عهد الإخوان بالتواصل مع قنوات داعمة للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بلاغا من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، قيد تحت رقم 2713 لسنة 2020 بلاغات محام عام أول، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق خلال حكم الإخوان، اتهمه فيه بتعمده نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية والتواصل مع قنوات إخوانية داعمة للإرهاب الموجه ضد مصر ومحرضة على نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد.

ونص محمود في بلاغه، أنه بتاريخ 17 يونيو أجرى المقدم ضده البلاغ أحمد مكي وزير عدل الإخوان خلال فترة حكمهم مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والتي تحرض على نشر الفوضى وإثارة الفتنة داخل البلاد، وخلال تلك المداخلة تعمد نشر أخبار كاذبة عن فترة حكم الإخوان بغرض إعادتهم للمشهد السياسي المصري وأن تلك التصريحات مست قيادات مصرية وطنية دافعت عن مصر وأنقذتها من براثن تلك العصابة الإرهابية وأنه أطلق تلك التصريحات تنفيذا لتعليمات تلقاها من قيادات التنظيم الدولي للإخوان مقابل تمويلات مشبوهه.

كما اتهم محمود فى بلاغه، احمد مكى بارتكابه جريمة التشارك مع جماعة ارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية بهدف منع مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية من ممارسة اعمالها ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد واثارة الفزع والرعب فى نفوس المصريين، كما اتهمه بارتكاب جريمة التواصل مع قنوات ارهابية موالية للتنظيم الاخوانى الدولى الداعم للارهاب الموجه ضد مصر لتهديد امن مصر القومى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ احمد مكى وزير العدل الاسبق لارتكابه جرائم نشر اخبار كاذبة والتشارك مع جماعة ارهابية اسست على خلاف القانون، واصدار قرار بوضع اسم احمد مكى على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معه فى الاتهامات الموجهه اليه، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.