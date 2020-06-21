مصر | إصابة 4 أشخاص في حادث سير بمركز أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أشخاص في حادث سير بمركز أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بمركز أطفيح جنوب محافظة الحيزة، صباح اليوم الأحد، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإطفاء، وسحب الكثافات المرورية من الطريق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سيؤر بمركز أطفيح جنوب المحافظة، ووجود مصابين.

وبدوره دفع مدير المرور بالجيزة، بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن سقوط السيارة بمنطقة زراعية، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من مستقلي السيارة بكسور وكدمات وسحجات بالجسم، وجري نقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، 3 منهم حالات حرجة.

وجار رفع حطام الحادث بواسطة أوناش الإغاثة، وسحب الكثافات المرورية والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة آخري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

Advertisements

وكشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات واقعة العثور على جثتي عاطل ومزارع مصابان بطلقات نارية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي عاطل "له معلومات جنائية" نجل عمه "مزارع، له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز، بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية بدائرة المركز والعثور بجوارهما على قطعتي سلاح أبيض "سكين" 8 فوارغ لطلقات آلية.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أن مرتكبى الواقعة مزارع، "شقيقه" تاجر ماشية له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول تاجر أغنام، له معلومات جنائية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص سمكرى "من أبناء عمومتهما"، مقيم بذات القرية، وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط 2 بندقية آلية، 85 طلقة لذات العيار، 4 خزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.