مصر | فتوى مالية.. وجوب سداد 10٪؜ من القيمة الكلية للمزاد طوال مدة العقد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فتوى مالية.. وجوب سداد 10٪؜ من القيمة الكلية للمزاد طوال مدة العقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت إدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي، أن إفتاء الجمعية العمومية أستقر على أن المُشرع في أحكام تأجير العقارات والترخيص بالانتفاع واستغلالها بالمزايدة العلنية العامة، أوجبت على من يرسو عليه المزاد أن يسدد ما يوازي نسبة ١٠٪؜ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتأمين نهائي سار طوال مدة العقد فور رسو المزاد، وأوجب أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد مقابل الانتفاع أو الاستغلال بمراعاة أن يتم السداد خلال ٣ أيام عمل.

وأضافت، أن الشروط الواردة في المزايدة المعلن عنها تحدد كافة حقوق والتزمات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريقة المزايدة العلنية، وهي بذاتها الشروط التى كانت الأساس عند إقدام المتزايدين علي الدخول في المزايدة، مما لا يجوز معه سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد بعد رسو المزايدة، تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين وهو ما لا يجوز قانونا.

جاء ذلك في فتوى عُرضت علي إدارة فتوى وزارات المالية والتضامن الاجتماعي، تضمنت عملية مزاد علنى طرحته الوحدة المحلية لمدينة الغردقة لإيجار عدد من المُحال التجارية ورسي علي أحد الأشخاص.

وتضمنت كراسة الشروط التزام الراسي بسداد قيمة ١٤٪؜ من القيمة الايجارية الراسي بها المزاد شهريًا قيمة ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليها.

وانتهت الفتوى الي الرأي القانونى الصحيح، بحساب قيمة التأمين النهائي عن عملية الايجار بنسبة ١٠ ٪؜ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بمعنى (القيمة الايجارية لكامل مدة العقد مضاف اليها الضريبة علي القيمة المضافة ).

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وفي سياق أخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، يوم السبت، قرا بشأن تجديد جواز سفر أيمن نور.

قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.

كان أيمن نور طعن أمام محكمة القضاء الإداري على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع من إجابة طلبه.

وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.

وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".

ولفت الطعن إلى أن "نور" اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها. وأضاف: "محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية بأنه ﻻ مانع من منح نور تصريح بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور".