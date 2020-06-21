مصر | أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن ملابسات واقعة العثور على جثتي عاطل ومزارع مصابان بطلقات نارية بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتي عاطل "له معلومات جنائية" نجل عمه "مزارع، له معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة المركز، بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية بدائرة المركز والعثور بجوارهما على قطعتي سلاح أبيض "سكين" 8 فوارغ لطلقات آلية.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة أن مرتكبى الواقعة مزارع، "شقيقه" تاجر ماشية له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول تاجر أغنام، له معلومات جنائية، بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة في إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص سمكرى "من أبناء عمومتهما"، مقيم بذات القرية، وأمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط 2 بندقية آلية، 85 طلقة لذات العيار، 4 خزن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في ضبط 30 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل شقة مستخدمة كـ "مصنع غير كرخص" بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من طالب، ربة منزل، بإتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، بتفتيش المصنع عثر بداخله على 30000 كمامة منتج نهائى مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.