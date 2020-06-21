أخبار مصر | برلماني: خطاب السيسي يطمئن المصريين على الأمن القومي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: خطاب السيسي يطمئن المصريين على الأمن القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الحناوي عضو مجلس النواب: إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده قوات المنطقة الغربية العسكرية، بث روح الطمأنينة في قلوب المصريين، بأن الدولة قادرة على حماية حدودها والحفاظ علي الأمن القومي الداخلي والخارجي.

وأضاف "الحناوي" في بيان صحفي اليوم الاحد، أن الخط الأحمر الذى تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في تصريحاته الحاسمة، أرسل رسالة واضحة بأنه لن يسمح لأى قوات غير القوات الليبية بعبوره وأن من يريد الحرب مع مصر يتجاوز هذا الخط، وأن من يحاول المساس بأمن مصر فسيكون مصيره مجهولا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك التصريحات لاقت تأييدًا كبيرًا وواسع النطاق من الرأى العام الليبي، وهذا دليل قاطع على ثقة الشعب الليبي الشقيق في مصر وقيادتها وقواتها المسلح.

وقال: إن الجميع على وعي وإدراك كاملين أن القوات المسلحة لديها خبرة قتالية غير عادية والمقاتل المصري يجيد القتال في مسرح العمليات الصحراوى. السيسي: أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيًا وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا، بات شرعيًا، وتتوفر له الشرعية الدولية. Advertisements