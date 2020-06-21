أخبار مصر | وصلة رقص من الطلاب أمام لجان مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وصلة رقص من الطلاب أمام لجان مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم عدد من طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، على الرقص أمام اللجان بعد الانتهاء من تأدية امتحان اللغة العربية، مما أدى للازدحام بين الطلاب، مؤكدين على سهولة مستوى الامتحان، وأشاروا إلى أن جميع الأسئلة جاءت من المنهج المقرر لوزارة التربية والتعليم.

وأكد الطلاب، على أن المرواح باللجان كانت مغلقة والجو شديد الحرارة وأنهم قاموا بخلع الكمامات.

الجدير بالذكر أنه تأخر خروج طلاب الثانوية العامة بمدرسة المنيرة مما تسبب في قلق أولياء الأمور أمام اللجان.

وسيطرت حالة من القلق الشديد على أولياء الأمور، أمام لجان، وذلك بعد تأخر الطلاب داخل لجان الثانوية، وعدم خروج أي طالب رغم تخطي الوقت المقرر لخروج الطلاب.

فيما انتشرت قوات من أمن القاهرة، بمحيط اللجنة محاولة لمنع تجمعات أولياء الأمور، وتنفيذ تعليمات التباعد لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 _2020، اليوم، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سير أعمال أول أيام الامتحانات بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم، على التواصل مع مديري المديريات التعليمية من غرفة العمليات المركزية بالوزارة للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات التى أصدرتها الوزارة بشأن فتح لجان الامتحان في تمام الساعة الثامنة صباحًا، كما شدد على الالتزام بإجراءات توزيع مواد التعقيم على الطلاب والمعلمين.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت كافة مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالبطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.