أخبار مصر | زحام بين طلاب مدرسة جمال عبد الناصر بعد امتحان لغة عربية

شهد محيط مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، زحاما شديدا بين الطلاب في أثناء خروجهم من لجان الامتحانات بعد الانتهاء من تأدية مادة اللغة العربية.

وقال الطلاب: إن الامتحان جاء سهلا وجميع الأسئلة جاءت من المنهج المقرر.

وأكد الطلاب غلق المرواح باللجان، ما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة ما اضطرهم لخلع الكمامات.

ويؤدي اليوم الأحد نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.