أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن تزاحم المصابين بـ"كورونا" أمام صيدلية الإسعاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن تزاحم المصابين بـ"كورونا" أمام صيدلية الإسعاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تزاحم المصابين بفيروس كورونا، ومخالطيهم أمام صيدلية الإسعاف برمسيس، للحصول على أدوية المناعة.

وأوضحت عطوة، في طلبها اليوم الأحد، أنه في ظل إتاحة وزارة الصحة الحصول على أدوية المناعة المضادة لفيروس كورونا في عدد محدود من الصيدليات العامة لا سيما بالقاهرة والجيزة، يتوافد مئات المصابين ومخالطيهم وذويهم إلى الصيدليات لصرف الأدوية دون اتخاذ أي إجراءات وقاية أو مجرد تنظيم لصفوفهم أمام الصيدليات.

وأكدت أن منطقة صيدلية الإسعاف برمسيس تحولت لبؤرة انتشار فيروس كورونا، نتيجة التزاحم الشديد أمامها من قبل المشتبه إصابتهة وذوي المصابين والمخالطين للحصول على الدواء في مشاهد ستدمر كافة الإجراءات والتحركات التي تتخذها الحكومة لمحاربة الفيروس.