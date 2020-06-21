أخبار مصر | وزير الشباب: مصر من أهم دول العالم جذبا للأحداث الرياضية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب: مصر من أهم دول العالم جذبا للأحداث الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: إن الحركة الرياضية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الـ6 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمجال الرياضي، حيث كان 2019 العام الأبرز على مستوى تحقيق النتائج والبطولات في مختلف الألعاب.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، خلال المؤتمر الدولي "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام" الذي نظمته كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، على المؤتمر ومحاوره التي جاءت وفق رؤية علمية، تستهدف الواقع الرياضي العربي، حيث ارتكزت على مناقشة دور الرياضة كأحد أهم المجالات التي اعتبرها الرئيس عبدالفتاح السيسي "أمن قومي".

ووصف "صبحي" مصر بأنها قبلة الاتحادات الرياضية، وباتت واحدة من أهم دول العالم جذبا للأحداث والفعاليات الرياضية القارية والعالمية، مؤكدًا أن ذلك بفضل البنية التحتية الإنشائية الكبرى على المستويين الرياضي والشبابي، وان ذلك يعكس دور مصر في ارساء قواعد السلام ويعبر عن قوتها في المنطقة.

فيما يتضمن المؤتمر عقد ثلاث ندوات "الرياضة قوة وطن ورسالة سلام"، و"الرياضة الجامعية في الوطن العربي"، و"الرياضة وجائحة كورونا"، يشارك فيها الدكتور طارق عبدالله الجمال رئيس جامعة أسيوط، وعبدالمنعم عمارة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة الاسبق، والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، والدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتور جمال محمد علي عميد الكلية، رئيس المؤتمر.

Advertisements

هاكاثون الشباب العربي

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن انطلاق نهائيات برنامج "هاكاثون الشباب العربي" والذى تشارك الوزارة فى تنظيمه بالتعاون مع عدد من المؤسسات العربية والدولية لتسليط الضوء على الأفكار الإبداعية للشباب العربي في مواجهة الأزمات وإيجاد الحلول بالاستفادة من التكنولوجيا.

تتنافس فى المرحلة النهائية من البرنامج 185 مبادرة شبابية من 16 دولة عربية حيث يقدم الشباب أصحاب المبادرات تصورات إبداعية للتعامل مع تحديات أزمة فيروس كورونا من خلال مسارات تنموية في التعليم، والصحة، والاقتصاد، والمسئولية المجتمعية، والأمن الغذائي والدوائي، والتوظيف.

ومن المقرر أن يقدم المشاركون أفكار مبادراتهم "أون لاين" خلال شهر يوليو المقبل تمهيدًا لتحكيم الأعمال أمام لجنة متخصصة تتكون من مجموعة من الخبراء، لتحديد الفائزين بالمراكز الأولي مع إمكانية تمويل بعض المبادرات البناءة.