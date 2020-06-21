أخبار مصر | تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة المخدرات

معلومات عن التدخين من خلال الدراما

وقالت وزيرة التضامن: إنه وفقا لدراسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بين طلبة المدارس الثانوي تبين أن 72% من الطلبة يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من وسائل الإعلام لاسيما عبر الدراما التليفزيونية، ما يؤكد قيمتها وتأثيرها علي أبنائنا، وأن المرصد يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم الأدوات الفعالة لرصد وتحليل التناول الإعلامي لقضية المخدرات، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة التدخين بنيودلهي.

وأكدت رصد وتحليل (24) مسلسلا دراميا مصريا تم عرضه في رمضان هذا العام، وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد التدخين هذا العام 4% من إجمالي المساحة الزمنية للدراما، بينما بلغت المساحة الزمنية لمشاهد المخدرات والكحوليات 1،5%، علمًا بأن متوسط مشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات السابقة كان 7،6%، بينما متوسط مشاهد المخدرات والكحوليات كان 2،3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية خلال الفترة من 2017 حتي 2019، ولم تتضمن مثل هذه المشاهد خلال شهر رمضان الماضي أية مشاهد لتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال، وكذلك خلت جميع المشاهد من أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ في خطوة جيدة حرص عليها صناع الدراما هذا العام.

وأوضحت "القباج" أن شهر رمضان شهد هذا العام، شهد وجود 7 أعمال درامية خالية تمامًا من أي مشاهد لتعاطي المخدرات والكحوليات، وعملين خاليين من مشاهد التدخين بكافة أنماطه وصوره كما شهد هذا العام أيضا وجود خطوط درامية مُتكاملة مُساندة لقضية مكافحة تعاطي وإدمان المخدرات، ومع الإيجابيات المُتعددة التي تم رصدها هذا العام إلا أنه في ذات الوقت يتعين علينا الإشارة إلى بعض السلبيات في تناول الدراما للمُشكلة ومن أهم هذه السلبيات نسبة تدخين النساء في الأعمال الدرامية والتي وصلت إلى 20% من إجمالي الشخصيات المُدخنة.

أعمال درامية

وقالت الوزيرة: مع تسليمنا أن الدراما هي مرآة الواقع، فإن الواقع يشير إلى أن نسبة النساء المدخنات في المجتمع هي 1،5% من إجمالي نسبة المدخنين، كما أن بعض المسلسلات آثارا قلقًا بالغًا لدينا من حجم مشاهد شرب الكحوليات علي مدار الثلاثين حلقة.