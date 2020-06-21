أخبار مصر | 10.8 مليون جنيه.. صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة في القليوبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 10.8 مليون جنيه.. صرف منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن 21 ألفا و775 عاملًا غير منتظم صرفوا 10 ملايين و887 ألفا و500 جنيه المنحة الرئاسية في دفعتها الأولي وقدرها 500 جنيه التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أن مديرية القوي العامة بالمحافظة تابعت صرف هذه المنحة من خلال 41 فرعا لمنافذ البريد، و25 فرعا للبنك الزراعي المصري بالمحافظة.

ونوه الوزير إلي أنه تم تسجيل 607 عاملا بإدارة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال مايو الماضي ليصبح الإجمالي بقاعدة المسجلين بالإدارة 18 ألفا و953 عاملا، كما تم صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية لنحو 3 آلاف و111 عاملا، بإجمالي مليون و555 ألفًا و500 جنيه.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت -أيضا- بصرف 3 ألاف جنيه منحة زواج لعامل، ومنحة مولود لـ 8 عمال بـ 4 آلاف جنيه، ومنحة 5 ألاف جنيه لعامل كرعاية صحية وعملية جراحية، كما تم صرف منحة وفاة من الدرجة الأولى لعاملين بـ 4 آلاف جنيه، ليكون إجمالي المستفيدين من منح الرعاية الصحية والإجتماعية ومساعدات الزواج 12 حالة. وفي نفس السياق قال محمد طه، مدير المديرية: إنه تم صرف إعانة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة لمجموع شركات تصنيع الزجاج بالقليوبية لـ 163 مستفيد من العمال وبإجمالى مبلغ 213 ألفأً و462 جنيها.

وأشار إلي أن المديرية قامت بإنهاء وفض إضراب 200 عامول بشركة ميرلاتكاس، وذلك بعد التوصل إلى حل لمطالبهم والعودة إلي العمل بشكل طبيعى.

وأضاف مدير المديرية أنه تم متابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال الزيارة الميدانية لـ 129 منشأة من خلال حملات لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية، والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال،حفاظًا عليهم من انتشار الفيروس المنتشر (كوفيد- 19).

وقال: إن المديرية قامت بتطهير 36 مقرًا للقوى العاملة بالمحافظة، وذلك بشكل دورى كل 48 ساعة، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بالمديرية ومناطقها ومكاتبها. Advertisements السعودية ترفع منع التجول بشكل كامل في جميع المدن تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل. وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد قال فيه:إن مسئول بوزارة الداخلية السعودي كشف أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الأحد 21 يونيو 2020 في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية. وأكد ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصي،وتخضع جميع الإجراءات السابق ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة. وشدد الإجراءات علي استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

والتأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشددت على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.