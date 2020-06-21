أخبار مصر | اليوم.. وصول 4 رحلات طيران تقل 550 عاملا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 4 رحلات طيران تقل 550 عاملا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة القوى العامة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالكويت، عن مغادرة 8 رحلات يحمل على متنها 1195 راكب، من بينهم 4 رحلات إلى مصر.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 8 رحلات طيران تحمل علي متنها 1195 راكبا إلي مطارات 4 دول: مصر، والهند،، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 4 رحلات تقل 550 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 4 سوف تصل إلي مطارين هما مطار القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 550 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 14.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي الكويتية رقم 1543 وتغادر الكويت 14.15 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة.

والثالثة إير كايرو رحلة رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلي متنها 145 عاملا، وصول مطار سوهاج، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

السعودية ترفع منع التجول بشكل كامل في جميع المدن

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

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وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي وليد عبد الرازق أحمد قال فيه:إن مسئول بوزارة الداخلية السعودي كشف أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد الأحد 21 يونيو 2020 في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وألا تتجاوز التجمعات البشرية (50) شخصًا كحد أقصي،وتخضع جميع الإجراءات السابق ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وشدد الإجراءات علي استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية، واستمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

والتأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشددت على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.

وحثت على ضرورة تحميل تطبيقيْ "توكلنا" و"تباعد"، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء وللحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.