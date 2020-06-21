أخبار مصر | التضامن: 72% من الطلاب يحصلون على معلوماتهم عن التدخين من الإعلام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: 72% من الطلاب يحصلون على معلوماتهم عن التدخين من الإعلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، رئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدراما المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، وتُسهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب.

وأعلنت "القباج"، اليوم الأحد، عن نتائج المرصد الإعلامي للصندوق، حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية.

جاء ذلك بالتزامن مع إحتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام، حيث حققت الدراما هذا العام نتائجًا إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالسنوات الماضيه.

معلومات عن التدخين من خلال الدراما