أخبار مصر | تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أمام مدرسة أم الأبطال بالهرم (صور)

تكدس العشرات من أولياء الأمور، أمام مدرسة أم الأبطال بالهرم، أول أيام امتحانات الثانوية العامة، لطمأنة أبناءهم أثناء أداء الامتحانات.

وشهد محيط مدرسة أم الأبطال، تزاحم عدد كبير من أولياء الأمور، غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، بالحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم، منعًا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي اليوم الأحد نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.