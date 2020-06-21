أخبار مصر | شاهد.. أحد أولياء الأمور: "الوزير خدعنا.. مفيش إجراءات تباعد"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. أحد أولياء الأمور: "الوزير خدعنا.. مفيش إجراءات تباعد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365" آراء عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمجمع المدارس بشارع الثورة في محافظة الجيزة، وكشف أحدهم عن عدم وجود الإجراءات الوقائية التي وعد بها وزير التربية والتعليم في حال إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها.

وقال أحد أولياء الأمور لـ"الخليج 365": "الوزير خدعنا مفيش إجراءات التباعد التي وعد بها وقياس الحرارة لكل طالب لم تتم بالشكل الأمثل".

وأضاف: فوجئنا بوجود تكدس شديد في شارع الثورة بين الطلاب وذلك لأن الشارع به 4 مدارس، وتم حضورهم في وقت واحد، وهو ما أدى لوجود ما يقرب من 4000 طالب في وقت واحد بحيز ضيق"

وأشار: "وعد الوزير أن الدخول من الساعة 8 صباحًا حتى التاسعة، ولكن أبواب المدارس لم تفتح سوى الساعة 8.45، واعترضنا أمام الأمن الإداري وطالبنا بفتح الأبواب ولكن لم تتم الاستجابة".

وقال: "جهاز قياس الحرارة أمام المدرسة لم يؤدي العمل المطلوب منه، حيث كان يوجد موظفتين تحملان الجهاز، كل منهم تقوم بقياس حرارة طالب كل 10 طلاب مثلًا ودون اعتناء للأسق"

وأضاف: "الحذاء الواقي خطوة غير جيدة، حيث أن الطالب سيضطر لارتداؤه وهو ما سيسبب ملامسة مع حذاؤه، وهو ما قد ينقل العدوى، وكذلك جهاز التعقيم الموجود أمام البوابات لم يمر كل الطلاب منه بل المعظم كان يمر من جانبه"

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وبدأت لجان الثانوية العامة، استقبال الطلاب اليوم الأحد، حيث فتحت أبوابها من الثامنة صباحًا، لتبدأ الامتحانات في العاشرة، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

المسافات الآمنة

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وعن موعد دخول الطلاب اللجان، قال الوزير: سيدخل الطلبة لجان سير الامتحان بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد التاسعة، مشيرًا إلى توزيع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.