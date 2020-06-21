أخبار مصر | بالورود.. مستشفى سوهاج التعليمي تتحدى كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بالورود.. مستشفى سوهاج التعليمي تتحدى كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالورود على باب المستشفى ترك أثرا إيجابيا رائعا في نفوس الحالات المستقبلة ورفع من روحهم المعنوية خاصة وأن بينهم معمرة تبلغ من العمر 90 سنة، مشيرا إلى أن الدعم النفسي جزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمصابي كورونا وهو ما نحرص عليه دوما.

وذكرت هيئة المستشفيات والمعاهد التعلينية، أن مثل هذا الإجراء لم يكن غريبا من الدكتور محمد شيخون، والذي لم يدخر جهدا من اليوم الأول لتخصيص المستشفى كمستشفى عزل وانضمامها لمنظومة مكافحة جائحة كورونا ويسعى وكافة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة ويقوم بتوفير كافة ما يلزم من أجهزة ومستلزمات وقاية للحفاظ على أرواح العاملين بالمستشفى جميعا والحرص على التواجد بصفة مستمرة داخل المستشفى والمرور على كافة غرف العزل بالمستشفى والتحدث مع المرضى وسماع شكواهم إن وجدت وحلها في أسرع وقت كما يهتم بجودة الوجبات المقدمة لهم مع الحرص على توفير المشروبات الساخنة بصورة دائمة.

وأضافت الهيئة، أن نتيجة لهذا الجهد نجد أن مستشفى سوهاج التعليمي أجرى حتى الآن حالاتين ولادة وتمت بنجاح وتتمتع الأمهات والمواليد بصحة جيدة كذلك تم إعادة البصر لأحد المصابين في واحدة من العمليات الدقيقة وهي عملية إصلاح انفصال شبكي وإزالة جسم زجاجي، وخرج من المستشفى حتى الآن 50 متعافى بعد تحول نتائجهم الى سلبية لاستكمال العلاج بالمنزل طبقا للبروتوكول المتبع.

ووجهت هيئة المستشفيات تحية لهذه القيادة الشابة التى بعثت روح الحماس والتحدى داخل مستشفى سوهاج التعليمي لتساهم فى رسم بسمة أمل على شفاه مصابى كورونا من محافظة سوهاج.

وفي هذا الصدد تواصل الهيئة الدفع بكوادرها الشابة للمواقع القيادية، التي تنتهج نفس نهج الدولة التي لا تدخر جهدا في تشجيع القيادات الشابة ومنحها الثقة من أجل خلق جيلا جديدا واثقا من الكوادر التي تستحق ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.