أخبار مصر | أرز ومكرونة وبطاطس.. أطعمة ممنوعة على طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أرز ومكرونة وبطاطس.. أطعمة ممنوعة على طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، والذي يعد مرحلة فاصلة ومصيرية في تحديد مستقبلهم، ما يزيد من شعورهم بالقلق والتوتر، وفقدان القدرة على التركيز وتذكر المعلومات والمواد الدراسية.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأطعمة الممنوعة التي تقلل الذاكرة:

الفشار:

يحتوي الفشار الطبيعي على مواد غنية بالدهون المشبعة، ومادة ثنائي الأسيتيل، وهي مادة كيميائية تزيد من لويحات الأميلويد في المخ، التي تؤدي الي مرض الزهايمر.

البطاطس المقلية:

تعتبر البطاطس المقلية من الأطعمة الضارة للجسم لاحتوائها على الدهون غير المشبعة والدهون المشبعة، مما تسبب مرض الزهايمر وانخفاض في الوظيفة الإدراكية للعقل.

الأطعمة المصنعة:

تعد الأطعمة المصنعة مثل السجق، أو السويس أو أو البيتزا، من الأطعمة الضارة نظرا لاحتوائها علي الدهون غير المشبعة، والدهون المشبعة، والتي تسبب ضعف القدرة على التركيز والإصابة بمرض الزهايمر مبكرا.

الأرز الأبيض والمكرونة:

حذر الأطباء من المكرونة والأرز الأبيض نظرا لاحتوائهم على نسبة عالية من السكر في الدم، ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم والإنسولين الي تضعف الذاكرة لدى البالغين والأطفال.

اللحوم المصنعة:

نصح الأطباء بعدم تناول اللحوم المصنعة، والتي تشمل الديك الرومي المدخن، ولحم الخنزير، حيث تحتوي على النتروزامين، مما تفرز الدهون التي تضر بالمخ، وتؤدي الي ضعف الذاكرة والتعلم.

الجبن المطبوخ أو المُصنّع:

وتشمل الجبن المطبوخ أصابع الموزاريلا، والجبن الأمريكي، وتسبب في تراكم البروتينات الأميلويد في المخ الذي يرتبط بمرض الزهايمر.

المشروبات الغازية والعصائر:

كشف الأطباء أن تناول المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ذات نسبة عالية من السكر، ومشروبات الطاقة، والصودا لها تأثير سلبي على العقل، حيث تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم تزيد من خطر الإصابة بالخرف.

Advertisements

الدقيق الأبيض:

أوضح الأطباء أن الدقيق الأبيض يسبب ارتفاع في نسبة السكر بالدم، نتيجة تحول الدقيق الأبيض إلى جلوكوز، وبالتالي يحدث اختلال هرموني خاصة في الإنسولين، مما يزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر.