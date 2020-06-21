أخبار مصر | "تعليم النواب": سنتواصل مع المسئولين لمنع مشاهد الزحام أمام اللجان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب": سنتواصل مع المسئولين لمنع مشاهد الزحام أمام اللجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة في انعقاد مستمر عبر جروب "واتس أب" المخصص للتواصل بين الأعضاء، مؤكدة أنه يتم متابعة سير العملية الامتحانية خطوة بخطوة من خلال أعضاء اللجنة في مختلف المحافظات.

وأضافت في تصريح إلى "الخليج 365"، أن اللجنة سوف تتواصل مع المحافظين ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم تداوله من مشاهد تكدس أولياء الأمور أمام بعض المدارس في المحافظات، وتجاهل مراعاة المسافات الأمنة بين بعضهم البعض، وعدم ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الاحترازية، بحيث يتم تشديد الإجراءات لمنع تكرار هذه المشاهد خلال الأيام المُقبلة.

وأشارت، إلى أنه كان من المفترض أن تقوم المدارس بوضع ضوابط ولافتات إرشادية للتنبيه على مراعاة المسافات الأمنة وذلك لتهيئة الجو العام المناسب للطلاب.

وناشدت أولياء الأمور بالتعاون مع ما تتخذه الوزارة من إجراءات احترازية لانتظام سير العملية الامتحانية وتحمل المسؤلية وعدم التجمع والتظاهر خارج المدارس حفاظًا على حياة أولادهم.

وأوضحت أنه كل عام يوجد أحد أعضاء اللجنة داخل غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، ولكن نظرًا لظروف جائحة كورونا، فإن رئيس لجنة التعليم الدكتور سامي هاشم، يتابع باستمرار عن بُعد مستجدات الأمور ويتم إخباره بما يحدث.