أخبار مصر | ولية أمر عن امتحانات الثانوية العامة: "مفيش نظام وخايفين على الأولاد" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ولية أمر عن امتحانات الثانوية العامة: "مفيش نظام وخايفين على الأولاد" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، اثنين من أولياء الأمور أمام إحدى المدارس في القاهرة؛ لمتابعة أولادهم في أثناء آداء الامتحانات.

وقالت إحدى الأمهات: "الكمامات موجودة ولكن التزاحم شديد للغاية، وأضافت أخرى "لا توجد عربة إسعاف أمام المدرسة، كما أننا لا نعرف إن كان هناك أطباء داخل المدرسة أم لا، وكان الأفضل تأجيل الامتحانات قليلًا بعد أن نتجاوز مرحلة ذروة كورونا".

فيما قال أحد أولياء الأمور، ويدعى علي حسن: "النظام أمام المدرسة كان جيدا، وتم تعقيم الطلاب، وكان يوجد سيدة تقيس للبنات الحرارة، فيما يقوم رجل بقياس الحرارة للطلاب، والنظام مقبول نوعًا ما".

ويؤدي اليوم الأحد نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على 3313 لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ، ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة في 49 كنترولا، ويشارك في أعمال تصحيح الامتحانات 33434 مصححا.

وتأتي امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها في ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين في اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتي، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

وتشمل الإجراءات الاحترازية منع أولياء الأمور من التواجد مع الطلاب قبل أو بعد الامتحان ويمنع تواجدهم أمام اللجان خوفا من انتشار فيروس كورونا.

كذلك يمنع تجمهر الطلاب داخل اللجنة أو خارجها أو التجمهر قبل أو بعد الامتحان.