أخبار مصر | أطعمة مفيدة للحفاظ على تركيز طلاب الثانوية.. الأخيرة مفاجأة لاتتوقعها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أطعمة مفيدة للحفاظ على تركيز طلاب الثانوية.. الأخيرة مفاجأة لاتتوقعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ طلاب الثانوية العامة والأزهرية، اليوم الأحد، آداء أول الامتحانات، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد مستقبلهم، لذا يشعر الطلاب بالقلق والتوتر، وتزداد الشكاوى من عدم القدرة على التركيز وتذكُر المعلومات والمواد الدراسية، رغم الحفظ والدراسة الجيدة.

وترصد " الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز، في تلك الفترة المهمة من حياتهم:

الأسماك الدهنية:

يعتبر السلمون والتونة والسردين من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، حيث تساهم في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ، مما يساعد على التركيز والانتباه، ويقلل من فرص نسيان ما تم تحصيله أثناء المذاكرة.

البيض:

يشكل صفار البيض، مصدرًا رئيسيًا لمادة الكولين، والتي تعتبر الناقل العصبي في "الذاكرة العاملة" أو القدرة على تخزين المعلومات على المدى القصير.

السبانخ:

وفق خبراء التغذية تعتبر السبانخ غنية بمادة اللوتين المضادة للأكسدة، التي يعتقد أنها تساعد على الحماية ضد التدهور المعرفي، وتنشط عملية التذكر عند الأشخاص.

عين الجمل:

تُمثل قيمة غذائية عالية، كونها غني بأحماض الأوميجا-3 ومضادات الأكسدة، بجانب الكربوهيدرات والبروتينات والألياف والأملاح المعدنية وبعض الفيتامينات، والتي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين لقدرات الذهنية بشكل عام.

الشوكولاتة الداكنة:

كشف خبراء التغذية، عن تعرض المخ في بعض الأحيان إلى الإجهاد التأكسدي، مما يتسبب في انخفاض معدلات التركيز والانتباه، لذلك ينصح الطلاب خلال فترة الامتحانات، بتناول الشيكولاتة الداكنة، لاحتوائها على الكاكاو الغني بمركبات الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة الدماغ، يساهم في تنشيط الخلايا العصبية والأوعية الدموية المسئولة عن الذاكرة والتعلم.

الأفوكادو:

ينصح الأطباء بتناول الأفوكادو لكونه مصدر جيد للدهون غير المشبعة الصحية، حيث تقلل من خطر التدهور المعرفي، نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

الفول السوداني

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يحتوي على الدهون غير المشبعة، والبروتين، وفيتامين هـ، والمعادن، ومضادات الأكسدة، والتي تعد عناصر هامة في الحفاظ على صحة الدماغ، وتقلل من احتمالية نسيان المعلومات التي تم تحصيلها، بالإضافة الي زيادة التركيز والانتباه.

التوت والفراولة:

يحتوي "التوت الأزرق"، و"الفراولة"، على مضادات الأكسدة التي تحسن الذاكرة والقدرة على التعلم، بالإضافة إلى أن تناول التوت له آثار مفيدة على الدماغ، ويلعب دورا في تأخير اضطرابات الدماغ المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.

القهوة:

رغم اعتقاد الكثيرين أن القهوة تؤدي إلى أضرار في الجسم، لكن أثبت الخبراء أن الكافيين الموجود في القهوة يمنع الدماغ من إفراز المادة الأدينوزين، التي تسبب النعاس، بالإضافة الي عن تحسينه لقدرة العقل على معالجة المعلومات واسترجاعها وقت الحاجة إليها.

عصير العنب:

شرب عصير العنب يوميا مهم جدا للطلاب، حيث إنه يعزز الذاكرة نظرا لاحتوائه على مادة البوليفينول، التي يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد على الصحة المعرفية.

الحبوب الكاملة:

فيما تحتوي الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني، والشعير، وبرغل القمح، ودقيق الشوفان، والخبز، والمكرونة متكاملة الحبوب، على فيتامين هـ، وهو من الفيتامينات المفيدة لتعزير الذاكرة، بجانب رفع معدلات الإدراك ومقاومة النسيان.

البنجر:

أكد الأطباء أن البنجر مصدرًا جيدًا للنترات، حيث يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي يحسن الأداء العقلي.

منتجات الصويا:

تحتوي منتجات الصويا على البوليفينول، وديديزين، وجينيستين، وجميعها مضادات أكسدة، تساعد على تنشيط القدرة على الذاكرة والانتباه.