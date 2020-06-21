أخبار مصر | محافظ الجيزة: الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير الحماية والوقاية للطلاب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 03:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير الحماية والوقاية للطلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من اللجان بالمحافظة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في أثناء أداء الطلبة امتحانات الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر.

وزار "راشد" مدرستي الجيزة الإعدادية بنات والأورمان الثانوية بأحياء جنوب الجيزة والدقي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أنه قبل الدخول إلى اللجان، تم إجراء الكشف الحراري على الطلاب مرورًا بدخولهم إلى كبائن وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات وتطهير الأيدي لكي يتمكنوا من دخول اللجنة الامتحانية في ضوء الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة الطلاب.

ونوه بوجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم؛ لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعه حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

وبعث المحافظ برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بأن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن.

وأشار إلى أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء والمراكز على مدار اليوم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان، لافتًا أنه من المقرر أن يخوض الامتحانات بمحافظة الجيزة 69849 طالبا وطالبة بعدد 193 لجنة أساسية و37 لجة احتياطية.