شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يوجه بتوفير لجنة خاصة لطالبة مصابة بالروماتويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأحد، يرافقه الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية، ولجنة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى، ولجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية للغات، حيث اطمأن محافظ الفيوم على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط في الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وتوزيع الطلاب على اللجان.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.

وأكد «الأنصاري» على مسؤولي التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب، ومرور جميع الطلاب من خلال بوابات التعقيم الذاتي بكل مدرسة، وعدم دخول أي مركبة داخل اللجان، كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتيسير الإجراءات لمنع التكدس أمام اللجان، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج اللجان.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال جولته بلجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية اشتكت إحدى الطالبات من إصابتها بالروماتويد وعدم السماح لها بوجود مرافق يساعدها على آداء الامتحان، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير لجنة خاصة للطالبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن آداءها الامتحان لحين توقيع الكشف الطبى عليها، كما كلف المحافظ، مدير عام التأمين الصحى، بتوفير طبيب متخصص لتوقيع الكشف الطبى على الطالبة المذكورة.

وأضاف «التوني» أنه خلال جولة محافظ الفيوم بمدرسة عزة زيدان أيضًا اشتكت طالبتان من عدم عثورهما على لجنتيهما، فوجه المحافظ، مراقب عام اللجان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان آداء الطالبتين للامتحان حرصًا على مستقبلهما، واستمر تواجد المحافظ داخل المدرسة لحين إرشاد الطالبتين إلى لجان امتحانهما بناءً على رقم الجلوس.

وعقب ذلك، تابع محافظ الفيوم، سير العمل بغرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، للتأكد من عدم وجود شكاوى أو عوائق تعكر صفو الطلاب في آداء الامتحانات، والتدخل الفورى لتذليل كافة العقبات.

من جانبه، لفت الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة 16862 طالب وطالبة، منهم 5918 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و8931 طالب وطالبة علمى علوم، و2013 طالب وطالبة علمى رياضة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات للتعقيم الذاتي بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وعددها 43 لجنة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

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ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الفيوم يتفقد لجان الثانوية العامة