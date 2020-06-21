شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن حضور لجان الامتحانات.. «عمليات كفر الشيخ» تستبدل 11 مراقبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبدلت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 11 مراقبًا بمدرسة الشهيد نعمان بإدارة مطوبس التعليمية نظرًا لتغيبهم عن حضور لجان الامتحانات.

وجاء بيان لغرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن عمليات دخول الطلاب والمراقبين، في امتحانات الثانوية العامة منتظمة ومرت بهدوء ولم تحدث معوقات، وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية، حيث تم تعقيم اللجان ودخول الطلاب من بوابات التعقيم الذاتية، وسط حضور أمني مكثف ومراقبة صحية لحالة الطلاب.

ويؤدي 19413 طالب وطالبة إمتحانات الثانوية العامة في 84 لجنة بكفر الشيخ.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.