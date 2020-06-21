شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على طلاب الثانوية بالقليوبية قبل دخول اللجان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم 39256 طالب وطالبة في امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، داخل 112 لجنة أساسية، و12 لجنة احتياطية.

وأكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، نجاح خطة وآليات تنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

وشدد على تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، مشيرا إلى تواجد بوابات تعقيم بداخل المدارس لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، بخلاف نجاح آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

كما انتظم طلاب الثانوية الأزهرية، ورصدت «المصري اليوم»، توقيع الكشف على الطلاب قبل دخول اللجان، حيث قام الدكتور إسلام حمدي عبدالرحمن مدير فرع التأمين الصحي بكفر شكر، بالكشف عليهم من خلال جهاز قياس الحرارة، أثناء المرور ومتابعة الحالة الصحية للطلبة في لجان امتحانات الثانوية الأزهريه بمركز كفر شكر قبل دخول اللجان.

وأكد الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، العمل بروح الفريق والدقة الشديدة في تنفيذ التعليمات، واطمئن مدير عام الفرع على تسكين كل اللجان من الأطباء والزائرات وكذا توفير المستلزمات وكيفية إدارة العملية، وكذا كيفية التصرف حال حدوث أزمة لا قدر الله.

وتم التواصل مع مديري المستشفيات على ان يتم استقبال مستشفى النيل لطلبة منطقة شبرا الخيمة والخانكة ويتم استقبال مستشفى بنها لطلبة منطقة بنها، وأكد حجاج إنه في حالة حدوث اشتباه، يتم التعامل بحسن الأداء وتحمل المسؤولية حتي تنتهي الامتحانات على خير.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

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ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية، وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.