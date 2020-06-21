شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٤٣٤ طالب وطالبة بالثانوية العامة بالسويس يأدون امتحان اللغة العربية في 17 لجنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى ٤٤٣٤ طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية داخل ١٧ لجنة بعدد من بمدارس السويس، وسط إجراءات تعقيم مكثفة.

ودخل الطلاب صباحًا عبر بوابات التعقيم التي قامت برش المطهر عليهم في حين قام أحد الموظفين في كل مدرسة بقياس الحرارة على بعد سنتم مترات لكل طالب وطالبة،

ومن المنتظر أن ينتهي الامتحان في الساعة الواحدة ظهرًا.

وأكد الطلاب أن امتحاناتهم جاءت في ظروف صعبة مروا بها نتيجة فيروس كورونا، ولكنهم فضلوا الامتحان على التأجيل، كي لا يعيشوا الخوف والقلق مرة أخرى.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

Advertisements

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.