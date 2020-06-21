شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات «التعليم»: لم نتلق أي شكاوى من امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية اليوم.

وأضافت أن امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم، جاء مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية الموضوعة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت واضحة وإجاباتها محددة وخالية من أي غموض في الصياغة.

ولفتت غرفة عمليات التعليم إلى أن اسئلة امتحان اللغة العربية جاءت اليوم من المنهج الذي تم تدريسه للطلاب حتى 15 مارس 2020 .

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

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وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.