شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يشرف على دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأحد، برفقة اللواء أيمن راضي، مدير الأمن، للإشراف على دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة، لأداء امتحان اللغة العربية بمدرستي الأقصر الثانوية العسكرية، وخالد بن الوليد، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، حيث اصطف الطلاب في طابور مراعين فيه التباعد الاجتماعي والعبور من بوابات التعقيم وبوابة التفتيش والخضوع لقياس درجات الحرارة.

وشهد محيط اللجان تواجد كبير لأولياء الأمور الذين اصطحبوا ابنائهم للجان والتواجد معهم حتى انتهاء دخولهم اللجان، والبالغ عددها 25 لجنة موزعة على مدن المحافظة ليؤدى بها 7004 طالب وطالبة امتحانات اليوم الأول للغة العربية.

وأعلن الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تسليم جميع اللجان الأدوات الخاصة بالحماية من كمامات والقفازات الطبية، وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة للطلاب والملاحظين، كما تم التشديد على كافة القائمين على أعمال لجان الامتحانات بتوفير بيئة صحية وآمنة مع الحرص التام على سلامة الجميع من الطلبة والطالبات وأطقم المراقبين والملاحظين بجميع لجان الامتحان على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم مع مسؤولي الإدارات التعليمية من خلال الفيديو كونفرانس.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

Advertisements

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.