شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: وفرنا 17 ألف جهاز قياس حرارة و6 آلاف مجموعة تعقيم من ميزانية الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مستلزمات التعقيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم من ميزانيتها الخاصة بلغت 17 ألف جهاز قياس الحرارة و33 مليون كمامة، و7 ملايين جوانتي، بالإضافة إلى 6 آلاف مجموعة تشمل كحول ومطهرات تكفي جميع اللجان.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة 667 ألف و315 طالب وطالبة، وعدد لجان السير 2216 على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد اللجان الفرعية 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وبلغت أعداد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 152 ألفا و167، وأعداد الكنترولات «49».

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية، وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

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