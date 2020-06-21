شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد بعض مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة وغرفة عمليات المديرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحي شرق أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

وتفقد المحافظ لجان مدرسة إسماعيل القباني الإعدادية بنين، والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات، والخديجة يوسف الثانوية، وطه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق، مُشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حماية لابنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذًا للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافقه خلال الجولة صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمد السيد، وكيل المديرية، وعبدالناصر حامد، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبدالمحسن، مدير عام جهاز تنسيق الخدمات بالمديرية، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط.

وتفقد المحافظ لجنة مدرسة اسماعيل القباني الإعدادية بنين ولجنة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق وتفقد الخدمات الأمنية، والتقى رئيس كل لجنة واطمان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات علهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان.

وتفقد لجان مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين، ولجنة مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق، والتقى رئيس كل لجنة واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان، كما خضع المحافظ لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم، مُشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة.

وتفقد مقر غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم، والتقى بوكيل الوزارة ومسؤولي الغرفة واستمع إلى سير العمل بها وتلقى الشكاوى والبلاغات من رؤساء اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لانتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير لمواجهة فيروس كورونا المستجد حماية لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين وتوفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كافة الاحتياجات لانتظام أعمال الامتحانات وأصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة توفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة «كنترول أ» ومركز توزيع الأسئلة فضلًا عن مقار تقدير الدرجات وتوفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات تتم بـ94 لجنة موزعة على مستوى الادارات التعليمية منها لجنة المتفوقين ولجنة السجن، لافتًا إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة السادة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ، لافتًا إلى عقد عدة بروتوكولات مع «الصحة والتموين ومديرية الأمن والكهرباء والمستشار العسكري»، وتوفير كافة الخدمات بمقار لجنة النظام والمراقبة ومركز توزيع الاسئلة، فضلاً عن تجهيز مقرين لتقدير الدرجات والتنسيق على توفير الخدمات الأمنية والمشرفين بتلك المقار على مدار 24 ساعة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

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وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة