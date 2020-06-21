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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تحصد جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس السبت، فوز جامعة المنصورة بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الرابع والستين والمخصص للتصويت على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام برئاسة وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام.
وأعلن المجلس فوز الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي الأسبق بجائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٠ في مجال العلوم الاجتماعية.
وفوز الدكتورة مروة عودة، مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٠، في مجال الفنون- تصميم الأزياء المسرحية.
وأشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بالجائزتين، مؤكدًا أن جامعة المنصورة عامرة بالمتميزين في شتى المجالات.
ووجه التهنئة للفائزين ولكل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
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