شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة ههيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مجمع مدارس ههيا التجريبية للغات، والذي يضم 22 لجنة امتحانية، تستوعب 307 طالب وطالبة لأداء امتحان اللغة العربية، وذلك استكمالاً لجولته الميدانية لمتابعة سير انتظام امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول .

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم لمجمع المدارس لإجراءات الكشف الحراري، كإجراء إحترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية، للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في مارثون إمتحانات الثانوية العامة .

أضاف محافظ الشرقية، أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة، تحت إشراف فريق طبي مدرب لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

توجه محافظ الشرقية لمدرسة ههيا الثانوية العسكرية، والتي تضم 18 لجنة لإستيعاب 251 طالب وطالبة، لمتابعة سير إمتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية، واطمأن من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان.

أكد محافظ الشرقية أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

Advertisements

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة ههيا

محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة ههيا

محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة ههيا

محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الشرقية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدينة ههيا