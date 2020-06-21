شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط موظف بـ«الأوقاف» بحوزته 453 تذكرة و100 جرام «هيروين» بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط، الأحد، من ضبط موظف بمديرية الأوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن اسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات من المقدم أحمد أبوبكر، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط، تفيد بقيام موظف بمديرية الأوقاف بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية.

تم تشكيل فريق بحث، حيث تم ضبط «ياسر ي. أ»، ٤٥ سنة، موظف بمديرية الأوقاف، بحوزته ٤٥٣ تذكرة هيروين وحوالى ١٠٠ جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم.

وتحرر المحضر٢٩٧٥ إداري ثان أسيوط لسنة ٢٠٢٠، وجار العرض على النيابة العامة.