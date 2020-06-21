شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنهى منذ قليل 667 ألف و315 طالب وطالبة في الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية على مستوى الجمهورية. وبدأ الطلاب استلام بوكليت امتحاني التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، للإجابة عن الامتحانات من المنزل وذلك ضمن قرار أداء المواد غير المضافة للمجموع من المنزل وذلك لتقليل تواجد الطلاب في لجان الثانوية العامة خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم. ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية. وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب. وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم. Advertisements وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628. الوضع في مصر

اصابات 53,758

تعافي 14,327

وفيات 2,106

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