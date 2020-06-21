شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الإثنين حار على القاهرة.. والعظمى 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب البلاد.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 30 )، السواحل الشمالية ( 80– 40 )، شمال الصعيد ( 45– 20 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 15 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 22»، الإسكندرية «29 – 20»، قنا «43- 28»، الأقصر «44– 27»، أسوان «44 – 29» .

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