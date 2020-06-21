شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 4 طلاب بامتحانات الثانوية العامة للمستشفى بسبب إغماءات وارتفاع درجة الحرارة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، نقل 4 طلاب إلى المستشفى، منهم 3 حالات بسبب الإغماء وحالة لطالب لارتفاع في درجة حرارته، فيما أدى جميع الطلاب الامتحانات بشكل جيد دون أي معوقات أو شكاوي.

من جانبه أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن غرفة العمليات المشكلة في المديرية تلقت إشارة بحدوث حالتي إغماء لطالبيتين في إحدى لجان مدارس بنها أثناء الامتحان، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهما، وحالة لطالب أصيب بالإغماء في لجنة بالخصوص، فيما تم تحويل طالب بإحدى مدارس غرب شبرا التعليمية إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارته خلال قياسها بالجهاز المستخدم باللجان.

وتابع «عجلان» غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم انتظام اللجان مع الدكتوررضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوي، وبدء توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذي تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثاني بنفس امتيازات أداء الامتحانات الدور الأول، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوي العام بسلام وأمان لجميع الطلاب.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.