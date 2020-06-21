شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يصرف أولياء الأمور من أمام اللجان: «تجمعاتكم دي مرفوضة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، تعليمات مشددة لقيادات مديرية التربية والتعليم والأمن بعدم السماح بتواجد أولياء الأمور خارج لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة لمنع الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته على عدد من لجان مدارس الزهراء الرسمية لغات والمفروزة وأحمد حسن الباقوري الرسمية لغات، رصد عدد من التجمعات لأولياء الأمور أمام اللجان وعلى الفور أًصدر تعليمات بمنع تكرار هذا المشهد مرة أخرى حفاظًا على الصحة العامة موجهًا حديثه لهم، قائلاً: «التجمعات دى كلها ليه، ينفع الكلام ده يعني، وفيه ناس معهاش كمامات، وده أمر مرفوض تمامًا، وإحنا خايفين على أولادكم اكتر منكم والتجمعات دى خطر وأمر مرفوض تماما».

وردًا على طلب إحدى أولياء الأمور، والتي بررت تواجدها خوفًا على ابنتها بفتح المدرسة مبكرًا، قال المحافظ إنه أعطى تعليمات بفتح البوابات من الساعة الثامنة صباحًا والسماح بدخول الطالبات فور وصولهن بعد إنهاء الإجراءات الاحترازية المتبعة، مستطردًا: «الطالبة اللي توصل تدخل على طول متستناش بره خالص وإحنا خايفين على ولادكم زيكم بالضبط وأكتر، وأنتوا واقفين ليه وقاعدين هنا، الأمر ده مرفوض وملوش مبرر».

ومن أمام مدرسة أحمد حسن الباقوري الرسمية لغات، قال المحافظ إنه رصد أمور سلبية كثيرة في اليوم الأول نتيجة مروره على عدد من اللجان، وهي عبارة عن تجمعات لأولياء الأمور، وأنه طمأنهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، وأكد أنه على الرغم من رفضه التجمعات إلا أنه مقدر خوفهم على أبنائهم، وأنه لن يسمح بتكرار هذا الوضع مرة أخرى.

ووضعت مديرية التربية والتعليم ١٦٢ بوابة تعقيم في أماكنها المحددة منها ١٤٥ أمام اللجان و١٧ بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وكذلك أجهزة الكشف الحراري وكافة مستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها وجوانتيات وأكياس (جل) وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب، وتم توزيع هذه المستلزمات على الإدارات التعليمية الثماني.

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية 47180 طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية.

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محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يتفقد لجان الثانوية العامة