شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يُحيل مسؤول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق خلال تفقده امتحانات الثانوية العامة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة حسن سيرها وانتظام أداء الطلاب للامتحانات، حيث أشرف المحافظ على دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات، كما تابع إنهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحي المتميز للتعليم الأساسي ومدرسة الثانوية الجديدة للبنين بالمنيا الجديدة، مدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية، مدرسة دماريس الابتدائية، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، لجنة مدرسة النور للمكفوفين.

أحال المحافظ خلال جولته مسؤول اللجنة الثلاثية للتحقيق لعدم تعاونه في توزيع وتنظيم صناديق الأسئلة، كما أحال أحد الملاحظين بلجنة الحي المتميز بالمنيا الجديدة إلى التحقيق لتأخره عن موعد اللجنة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تراخي في الإجراءات المتبعة.

وأكد محافظ المنيا على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، مشدداً على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية .

وخلال تفقده لجنة مدرسة النور للمكفوفين، استجاب المحافظ لطلب عدد من الطالبات لتوفير مبيت لهن خلال فترة الامتحانات، حيث كلف على الفور وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير مبيت للطالبات مراعاة لظروفهن الخاصة.

ووجه المحافظ بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز.

كما كلف المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

هذا ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألف و143طالب وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت جميع مواد التعقيم للطلاب داخل المدارس لحماية أبنائنا الطلاب والحفاظ علي سلامتهم.

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ويؤدي 652 ألف و289 طالب/طالبة، امتحان مادة اللغة العربية، داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بالوزارة إجراءات بدء الامتحان ومتابعة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأعلنت الوزارة أرقام غرفة العمليات المركزية للتواصل في حالة وجود أي استفسار أو شكوي خاصة بالامتحانات وهي كالتالي: 27957631- 27941089- 27957305- 27957431- 27957592- 27957628.

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة

محافظ المنيا يتفقد لجان الثانوية العامة