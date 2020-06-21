شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مشاهد التدخين بلغت 4% من إجمالي المساحة الزمنية لدراما رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس محلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان 2020.

وأوضحت أن هذا يأتي اتساقاً مع رؤية وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار الدراما المصرية أحد أهم أدوات القوة الناعمة لمصر وتساهم بشكل فعال في صياغة فكر وتشكيل وجدان النشء والشباب.

وأشارت إلى أنه وفقا لدراسة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بشأن مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات بين طلبة المدارس الثانوي تبين أن 72% من الطلبة يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من وسائل الإعلام لاسيما عبر الدراما التليفزيونية، وهو ما يؤكد قيمتها وتأثيرها على أبنائنا.

ولفتت إلى أن المرصد يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختارته منظمة الصحة العالمية كأحد أهم الأدوات الفعالة لرصد وتحليل التناول الإعلامي لقضية المخدرات، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة التدخين بنيودلهي.

وأوضحت أنه تم رصد وتحليل (24) مسلسل درامي مصري تم عرضه في رمضان هذا العام، وبلغت المساحة الزمنية لمشاهد التدخين هذا العام 4% من إجمالي المساحة الزمنية للدراما.

بينما بلغت المساحة الزمنية لمشاهد المخدرات والكحوليات 1.5%، علماً بأن متوسط مشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات السابقة كان 7.6%، بينما متوسط مشاهد المخدرات والكحوليات كان 2.3% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية خلال الفترة من 2017 حتي 2019.

ولم تتضمن مثل هذه المشاهد خلال شهر رمضان الماضي أية مشاهد لتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال، وكذلك خلت جميع المشاهد من أي ترويج مباشر أو غير مباشر لمنتجات التبغ في خطوة جيدة حرص عليها صناع الدراما هذا العام.

وقالت الوزيرة إن «الفن رسالة والتغيير الحقيقي لن يتحقق إلا بتغير الكثير من الممارسات»، موجهه الشكر لكتاب الدراما الداعمة لقضية مشكلة المخدرات.

ولفتت إلى وزارة التضامن تشجع على معاملة المتعاطين بأنهم مرضى وأن الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023» يقوم بتبقى الاتصالات لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 ،ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فاعليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.

حضر اللقاء كل من عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وحسام صالح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حضر مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والكاتب والمخرج محمد سامي (مؤلف ومخرج مسلسل البرنس) والكاتب أيمن سلامة «كاتب مسلسل لما كنا صغيرين» والكاتب أحمد عادل «كاتب مسلسل خيانة عهد» والفنانة يسرا وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي.