مصر | خلال يومين.. ضبط 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال يومين.. ضبط 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن 65 طن أسمدة مجهولة المصدر، وضبط (9) حالات تعد على الأراضي الزراعية، وضبط (111) قضية متنوعة.

وتمكنت في مجال حماية الثروة الزراعية، من ضبط (65 طن أسمدة – 21 طن أعلاف حيوانية") مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك بداخل (2) مصنع بنطاق محافظة الجيزة.

ونجحت في مجال حماية البيئة، في ضبط (20000 عبوة منتج نهائى من الزيوت الطبيعية – 1،5 طن زيوت طبيعية بداخل مصنع "بدون ترخيص" بنطاق محافظة الجيزة – لعدم وجود "سجل بيئى – موافقة بيئية" بالمخالفة لقانون البيئة.

وبخصوص عوادم السيارات، قامت بضبط (45) سيارة بنطاق محافظتى " الجيزة - القليوبية" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة).

بينما فى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (111) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، وعن مجال الملاحة الداخلية، ضبطت (9) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.

وأثمرت الحملات فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومناع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية، عن ضبط (13) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية "عبارة عن الصرف المباشر وإلقاء المخلفات".

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و أضطلعت في ضبط (9) حالات تعدى على الأراضى الزراعية وكذا عدم وجود ترخيص مشتل، وقامت بضبط (30) قضية تعدى على منافع الرى والصرف، بينما فى مجال الإجراءات الإحترازية، نجحت في ضبط (15) قضية عدم إرتداء الكمامات الوقائية بنطاق المنطقة المركزية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالقاهرة.

بداية الواقعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد العاملين بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإيقاف الترخيص الممنوح لها لمدة عام وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات، بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء المخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه بالاشتراك مع شخص أخر.

وعقب تقنين الإجراءات تم رصد المذكوران وضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة حال قيامهما بإتمام عملية البيع وضبط بحوزتهما (37000 دولار أمريكى – 350000 جنيه مصرى) كما تم ضبط جهاز هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية الدالة على نشاطه المُؤثم، وبمواجهته المتهمين أقرا بصحة الواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطهما فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

جاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية