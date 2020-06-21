مصر | ضبط متهمين بحيازة 3 آلاف كيلو أفيون في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهمين بحيازة 3 آلاف كيلو أفيون في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية في الجيزة، بحوزتهما 3،200 كيلو أفيون، بقصد الإتجار.

كانت أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب جراج، ونجله "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) تخصصا فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأفيون وزنت 3،200 كيلو جرام – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضًا.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

Advertisements

سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، عندما ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.