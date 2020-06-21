مصر | ضبط شخصين لاتجارهما في المخدرات وتصنيع الكمامات بالشرقية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لاتجارهما في المخدرات وتصنيع الكمامات بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بالشرقية لقيامهما بالاتجار في الأقراص المخدرة والمنشطة وتصنيع الكمامات بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (شخصين يقيمان بكفرصقر بمحافظة الشرقية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من محل إقامتهما مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وضبطهما بمحل إقامتهما.. وتم ضبط (1339 قرص مخدر ومنشط- 122 قرص أدوية محظور بيعها- 30 ألف كمامة مصنعين بدون ترخيص- 30 ألف قطعة قماش "معدة لتصنيع الكمامات- 3 مسدس شمع- 2500 علبة كرتون للتعبئة- مقص- 20 كيلو جرام أستيك "خامات تصنيع- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سيارة- مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والكمامات وأدوات التصنيع المضبوطة، بقصد تصنيع الكمامات والإتجار فيها وهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة ومركبة "التوك توك" لترويج تجارتهما غير المشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.