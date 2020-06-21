مصر | عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 01:21 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحكام بالمؤبد على ضابط ومحامي وطبيب بقضية "جبهة النصرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم السبت، أحكامها على 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة"، بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب.

وعاقبت المحكمة، 13 متهمًا بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد 15 عامًا، وأمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد. وجاء في نص أمر الإحالة، أن النيابة العامة نسبت للمتهمين، ما يلي: 1- تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور. 2- تأسيس جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. 3 - انضمام المتهمين لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة. Advertisements 4 الالتحاق بجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر. تحقيقات النيابة وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس.